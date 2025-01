Что такое Liquid Protocol (LP)

$Liquid Protocol (LP) is an innovative platform allowing users to deploy contracts on a free, remix-like site and borrow liquidity from its treasury, generating passive income that is distributed to token holders. With pre-coded, upcoming updates, LP offers a cost-effective liquidity funding alternative without locking funds. It solely earns from project’s trading volume, imposing no taxes on launched projects.

Источник Liquid Protocol (LP) Whitepaper Официальный веб-сайт