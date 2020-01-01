Токеномика Liquid Loans (LOAN) Откройте для себя ключевую информацию о Liquid Loans (LOAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Liquid Loans (LOAN) Liquid Loans is the first truly decentralized lending protocol built specifically for PulseChain. Официальный сайт: https://www.liquidloans.io/ Whitepaper: https://llprod-resource.s3.ap-southeast-2.amazonaws.com/Liquid-Loans-Whitepaper-V1.0.pdf Купить LOAN сейчас!

Токеномика и анализ цен Liquid Loans (LOAN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Liquid Loans (LOAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 5,50T $ 5,50T $ 5,50T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,83M $ 3,83M $ 3,83M Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,000000694392 $ 0,000000694392 $ 0,000000694392 Узнайте больше о цене Liquid Loans (LOAN)

Токеномика Liquid Loans (LOAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Liquid Loans (LOAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LOAN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LOAN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LOAN, изучите текущую цену LOAN!

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