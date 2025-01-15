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Цена Liquid Finance (LIQD)

USD

График цены Liquid Finance (LIQD) в реальном времени

$3,503.68
$3,503.68$3,503.68
-0.50%(1D)

Цена Liquid Finance (LIQD) сегодня

Текущая цена Liquid Finance (LIQD) сегодня составляет 3,503.68 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена LIQD к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Liquid Finance:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 28.24 USD
- Изменение цены Liquid Finance в течение дня составляет -0.52%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Liquid Finance (LIQD) - USD

За сегодня изменение цены Liquid Finance на USD составило $ -18.632501115174.
За последние 30 дней изменение цены Liquid Finance на USD составило $ -881.1422350400.
За последние 60 дней изменение цены Liquid Finance на USD составило $ +321.9373886400.
За последние 90 дней изменение цены Liquid Finance на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -18.632501115174-0.52%
30 дней$ -881.1422350400-25.14%
60 дней$ +321.9373886400+9.19%
90 дней$ 0--

Анализ цен Liquid Finance (LIQD)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Liquid Finance: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 3,477.44
$ 3,477.44$ 3,477.44

$ 3,525.62
$ 3,525.62$ 3,525.62

$ 98,026
$ 98,026$ 98,026

--

-0.52%

-10.20%

Рыночная информация Liquid Finance (LIQD)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 28.24
$ 28.24$ 28.24

0.00
0.00 0.00

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Источник Liquid Finance (LIQD)

Официальный веб-сайт

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LIQD на местную валюту

1 LIQD к AUD
A$5,640.9248
1 LIQD к GBP
2,837.9808
1 LIQD к EUR
3,363.5328
1 LIQD к USD
$3,503.68
1 LIQD к MYR
RM15,731.5232
1 LIQD к TRY
124,310.5664
1 LIQD к JPY
¥549,412.0608
1 LIQD к RUB
359,827.936
1 LIQD к INR
302,647.8784
1 LIQD к IDR
Rp57,437,367.8592
1 LIQD к PHP
205,280.6112
1 LIQD к EGP
￡E.176,760.656
1 LIQD к BRL
R$21,372.448
1 LIQD к CAD
C$5,010.2624
1 LIQD к BDT
423,805.1328
1 LIQD к NGN
5,448,923.136
1 LIQD к UAH
147,434.8544
1 LIQD к VES
Bs185,695.04
1 LIQD к PKR
Rs976,195.3216
1 LIQD к KZT
1,849,872.9664
1 LIQD к THB
฿121,472.5856
1 LIQD к TWD
NT$115,586.4032
1 LIQD к CHF
Fr3,188.3488
1 LIQD к HKD
HK$27,258.6304
1 LIQD к MAD
.د.م35,071.8368