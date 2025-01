Что такое LinkTao (LTAO)

LinkTAO | $LTAO is a cutting-edge web3 project on Ethereum mainnet built around DEFI and DEPIN, seamlessly integrates with Bittensor DAO's network, recognized for its decentralized AI initiatives. By strategically leveraging Bittensor's infrastructure, LinkTAO introduces decentralized solutions which signifies a pivotal shift towards DeFi ecosystems, promoting innovation and inclusivity in the digital landscape.

