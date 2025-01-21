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Цена LINK yVault (YVLINK)

USD

График цены LINK yVault (YVLINK) в реальном времени

$24.98
$24.98$24.98
+0.50%(1D)

Цена LINK yVault (YVLINK) сегодня

Текущая цена LINK yVault (YVLINK) сегодня составляет 24.97 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена YVLINK к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка LINK yVault:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.00 USD
- Изменение цены LINK yVault в течение дня составляет +0.58%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели LINK yVault (YVLINK) - USD

За сегодня изменение цены LINK yVault на USD составило $ +0.143947.
За последние 30 дней изменение цены LINK yVault на USD составило $ +2.6817005930.
За последние 60 дней изменение цены LINK yVault на USD составило $ +15.4872504710.
За последние 90 дней изменение цены LINK yVault на USD составило $ +12.962801083584904.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.143947+0.58%
30 дней$ +2.6817005930+10.74%
60 дней$ +15.4872504710+62.02%
90 дней$ +12.962801083584904+107.96%

Анализ цен LINK yVault (YVLINK)

Ознакомьтесь с последним анализом цен LINK yVault: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 24.62
$ 24.62$ 24.62

$ 27.41
$ 27.41$ 27.41

$ 31.43
$ 31.43$ 31.43

+0.03%

+0.58%

+26.12%

Рыночная информация LINK yVault (YVLINK)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
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Что такое LINK yVault (YVLINK)

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Источник LINK yVault (YVLINK)

Официальный веб-сайт

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YVLINK на местную валюту

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A$39.952
1 YVLINK к GBP
20.2257
1 YVLINK к EUR
23.9712
1 YVLINK к USD
$24.97
1 YVLINK к MYR
RM111.3662
1 YVLINK к TRY
888.6823
1 YVLINK к JPY
¥3,873.0967
1 YVLINK к RUB
2,521.7203
1 YVLINK к INR
2,156.1595
1 YVLINK к IDR
Rp409,344.1968
1 YVLINK к PHP
1,458.7474
1 YVLINK к EGP
￡E.1,256.4904
1 YVLINK к BRL
R$150.5691
1 YVLINK к CAD
C$35.9568
1 YVLINK к BDT
3,044.5921
1 YVLINK к NGN
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Bs1,348.38
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Rs6,963.1342
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13,246.585
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฿849.2297
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