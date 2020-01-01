Токеномика LimoncelloAI (LIMON) Откройте для себя ключевую информацию о LimoncelloAI (LIMON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LimoncelloAI (LIMON) LimoncelloAI is an advanced crypto trading solution designed to provide users with highly accurate buy and sell signals by analyzing a combination of on-chain data, social sentiment from platforms like X (formerly Twitter) and Telegram, as well as web-based metrics. The platform integrates machine learning algorithms to offer real-time, data-driven insights for traders. Additionally, LimoncelloAI features an auto-trading bot that automates trades based on the signals it generates, helping users optimize their trading strategies and improve decision-making. Официальный сайт: https://limoncelloai.xyz/ Купить LIMON сейчас!

Токеномика и анализ цен LimoncelloAI (LIMON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LimoncelloAI (LIMON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,47K $ 9,47K $ 9,47K Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,47K $ 9,47K $ 9,47K Исторический максимум: $ 0,04620411 $ 0,04620411 $ 0,04620411 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00094659 $ 0,00094659 $ 0,00094659 Узнайте больше о цене LimoncelloAI (LIMON)

Токеномика LimoncelloAI (LIMON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LimoncelloAI (LIMON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LIMON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LIMON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LIMON, изучите текущую цену LIMON!

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