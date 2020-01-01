Токеномика LilManyu (MANYU)
Информация о LilManyu (MANYU)
$MANYU is a decentralized digital token inspired by the globally popular Shiba Inu dog breed, representing a fusion of viral culture and blockchain technology. It aims to establish a prominent position in the Web3 space by combining the cuteness and charm of the Shiba Inu with the power of decentralized finance (DeFi) and blockchain ecosystems. $MANYU acts as a bridge between popular culture and the world of cryptocurrency, introducing an innovative concept that combines a viral internet icon with a utility-driven token on Ethereum.
Токеномика и анализ цен LilManyu (MANYU)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене LilManyu (MANYU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика LilManyu (MANYU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики LilManyu (MANYU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов MANYU, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов MANYU.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MANYU, изучите текущую цену MANYU!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.