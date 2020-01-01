Токеномика LilManyu (MANYU) Откройте для себя ключевую информацию о LilManyu (MANYU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LilManyu (MANYU) $MANYU is a decentralized digital token inspired by the globally popular Shiba Inu dog breed, representing a fusion of viral culture and blockchain technology. It aims to establish a prominent position in the Web3 space by combining the cuteness and charm of the Shiba Inu with the power of decentralized finance (DeFi) and blockchain ecosystems. $MANYU acts as a bridge between popular culture and the world of cryptocurrency, introducing an innovative concept that combines a viral internet icon with a utility-driven token on Ethereum. Официальный сайт: https://oglilmanyucto.xyz/ Купить MANYU сейчас!

Токеномика и анализ цен LilManyu (MANYU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LilManyu (MANYU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 32,91K $ 32,91K $ 32,91K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 32,91K $ 32,91K $ 32,91K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене LilManyu (MANYU)

Токеномика LilManyu (MANYU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LilManyu (MANYU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MANYU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MANYU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MANYU, изучите текущую цену MANYU!

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