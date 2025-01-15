Цена Leveraged stETH (XSTETH)
Текущая цена Leveraged stETH (XSTETH) сегодня составляет 0.815587 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена XSTETH к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Leveraged stETH:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.00 USD
- Изменение цены Leveraged stETH в течение дня составляет -1.39%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Leveraged stETH на USD составило $ -0.0115126813220498.
За последние 30 дней изменение цены Leveraged stETH на USD составило $ -0.2609654113.
За последние 60 дней изменение цены Leveraged stETH на USD составило $ +0.0065032460.
За последние 90 дней изменение цены Leveraged stETH на USD составило $ +0.2397816491132705.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.0115126813220498
|-1.39%
|30 дней
|$ -0.2609654113
|-31.99%
|60 дней
|$ +0.0065032460
|+0.80%
|90 дней
|$ +0.2397816491132705
|+41.64%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Leveraged stETH: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.14%
-1.39%
-7.28%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
xstETH token, also called leveraged stETH, is a decentralized, composable leveraged long stETH futures contract with a low risk of liquidations and a 0 funding fee. To create a stable-leverage pair, f(x) holds a reserve of some base token. To start, let’s consider stETH. Minted against that stETH reserve are two types of derivative tokens; one stable, and one volatile(xstETH). At all times, the total market cap of the two derivative tokens is held equal to the value of the reserve, and any derivative token can be redeemed at any time for its share of the reserve base token. The volatile token price rises at a multiple rate of stETH. Based on the performance of xETH, this multiple generally varies between 1.5x- 4x, though it can rise as high as 4.3X before the protocol responds to limit it.
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