Цена Leveraged frxETH (XFRXETH)
Текущая цена Leveraged frxETH (XFRXETH) сегодня составляет 0.870171 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена XFRXETH к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Leveraged frxETH:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.00 USD
- Изменение цены Leveraged frxETH в течение дня составляет -1.43%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Leveraged frxETH на USD составило $ -0.012666167447667.
За последние 30 дней изменение цены Leveraged frxETH на USD составило $ -0.2647520502.
За последние 60 дней изменение цены Leveraged frxETH на USD составило $ +0.0317511475.
За последние 90 дней изменение цены Leveraged frxETH на USD составило $ +0.2713893154283175.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.012666167447667
|-1.43%
|30 дней
|$ -0.2647520502
|-30.42%
|60 дней
|$ +0.0317511475
|+3.65%
|90 дней
|$ +0.2713893154283175
|+45.32%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Leveraged frxETH: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.12%
-1.43%
-8.83%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The xfrxETH token, also called leveraged frxETH, is a decentralized, composable leveraged long frxETH futures contract with a low risk of liquidations and 0 funding fee (and in extreme cases, xETH minters can earn fees). It’s a token to amplify your gains on a long-term bet on ETH price growth. As the price of the reserve token varies, so too does the amount of base token a user may redeem for each of the stable and volatile tokens. The stable token is held fixed at a USD value of $1, so as the price of stETH in the reserve rises, the volatile token price rises at a multiple rate of stETH. Based on the performance of xETH, this multiple generally varies between 1.5x — 4x though though it can rise as high as 4.3X before the protocol responds to limit it.
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|1 XFRXETH к AUD
A$1.40097531
|1 XFRXETH к GBP
￡0.70483851
|1 XFRXETH к EUR
€0.83536416
|1 XFRXETH к USD
$0.870171
|1 XFRXETH к MYR
RM3.90706779
|1 XFRXETH к TRY
₺30.87366708
|1 XFRXETH к JPY
¥136.38190083
|1 XFRXETH к RUB
₽89.30564973
|1 XFRXETH к INR
₹75.16537098
|1 XFRXETH к IDR
Rp14,265.09607824
|1 XFRXETH к PHP
₱50.98331889
|1 XFRXETH к EGP
￡E.43.90012695
|1 XFRXETH к BRL
R$5.3080431
|1 XFRXETH к CAD
C$1.24434453
|1 XFRXETH к BDT
৳105.25588416
|1 XFRXETH к NGN
₦1,353.2899392
|1 XFRXETH к UAH
₴36.61679568
|1 XFRXETH к VES
Bs46.119063
|1 XFRXETH к PKR
Rs242.44704402
|1 XFRXETH к KZT
₸459.43288458
|1 XFRXETH к THB
฿30.16882857
|1 XFRXETH к TWD
NT$28.70694129
|1 XFRXETH к CHF
Fr0.79185561
|1 XFRXETH к HKD
HK$6.76993038
|1 XFRXETH к MAD
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