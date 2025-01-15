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Цена Leveraged ezETH (XEZETH)

USD

График цены Leveraged ezETH (XEZETH) в реальном времени

$0.506933
$0.506933$0.506933
-1.10%(1D)

Цена Leveraged ezETH (XEZETH) сегодня

Текущая цена Leveraged ezETH (XEZETH) сегодня составляет 0.506933 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена XEZETH к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Leveraged ezETH:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.00 USD
- Изменение цены Leveraged ezETH в течение дня составляет -1.12%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Leveraged ezETH (XEZETH) - USD

За сегодня изменение цены Leveraged ezETH на USD составило $ -0.0057475948626155.
За последние 30 дней изменение цены Leveraged ezETH на USD составило $ -0.1439968533.
За последние 60 дней изменение цены Leveraged ezETH на USD составило $ +0.0109925886.
За последние 90 дней изменение цены Leveraged ezETH на USD составило $ +0.11679335510940223.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0057475948626155-1.12%
30 дней$ -0.1439968533-28.40%
60 дней$ +0.0109925886+2.17%
90 дней$ +0.11679335510940223+29.94%

Анализ цен Leveraged ezETH (XEZETH)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Leveraged ezETH: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.499226
$ 0.499226$ 0.499226

$ 0.513354
$ 0.513354$ 0.513354

$ 0.750463
$ 0.750463$ 0.750463

+0.09%

-1.12%

-7.12%

Рыночная информация Leveraged ezETH (XEZETH)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

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Что такое Leveraged ezETH (XEZETH)

The xezETH token, also called leveraged ezETH, is a decentralized, composable leveraged long ezETH futures contract with a low risk of liquidations and 0 funding fee (and in extreme cases, xezETH minters can earn fees). It’s a token to amplify your gains on a long-term bet on ETH price growth. rUSD is a stablecoin that uses the same mechanism as fxUSD, but with its reserve comprised of only ETH Liquid Restaking Tokens (LRT), starting with Renzo's ezETH. Hence, xezETH was born.

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Источник Leveraged ezETH (XEZETH)

Официальный веб-сайт

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