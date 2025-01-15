Цена Leveraged CVX (XCVX)
Текущая цена Leveraged CVX (XCVX) сегодня составляет 1.83 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена XCVX к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Leveraged CVX:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.00 USD
- Изменение цены Leveraged CVX в течение дня составляет -1.53%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Leveraged CVX на USD составило $ -0.028509026157549.
За последние 30 дней изменение цены Leveraged CVX на USD составило $ -0.5915182200.
За последние 60 дней изменение цены Leveraged CVX на USD составило $ +2.8643765730.
За последние 90 дней изменение цены Leveraged CVX на USD составило $ +1.2063757371986697.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.028509026157549
|-1.53%
|30 дней
|$ -0.5915182200
|-32.32%
|60 дней
|$ +2.8643765730
|+156.52%
|90 дней
|$ +1.2063757371986697
|+193.45%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Leveraged CVX: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
0.00%
-1.53%
-4.80%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
f(x) splits CVX into a mix of 0-volatility “floating stablecoins” cvxUSD and high-volatility “leveraged” tokens xCVX. Users can supply CVX to mint either one. cvxUSD is a stablecoin based on CVX that allows users to earn the native staking yield from Convex Finance. Users can stake cvxUSD to stability pools to earn CVX staking yield while remaining pegged to the dollar. On the volatility side, like what f(x) did, xCVX offers up to 3x leverage on CVX with no funding costs or liquidation risk.
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|1 XCVX к AUD
A$2.9463
|1 XCVX к GBP
￡1.4823
|1 XCVX к EUR
€1.7568
|1 XCVX к USD
$1.83
|1 XCVX к MYR
RM8.2167
|1 XCVX к TRY
₺64.9284
|1 XCVX к JPY
¥286.8159
|1 XCVX к RUB
₽187.8129
|1 XCVX к INR
₹158.0754
|1 XCVX к IDR
Rp29,999.9952
|1 XCVX к PHP
₱107.2197
|1 XCVX к EGP
￡E.92.3235
|1 XCVX к BRL
R$11.163
|1 XCVX к CAD
C$2.6169
|1 XCVX к BDT
৳221.3568
|1 XCVX к NGN
₦2,846.016
|1 XCVX к UAH
₴77.0064
|1 XCVX к VES
Bs96.99
|1 XCVX к PKR
Rs509.8746
|1 XCVX к KZT
₸966.2034
|1 XCVX к THB
฿63.4461
|1 XCVX к TWD
NT$60.3717
|1 XCVX к CHF
Fr1.6653
|1 XCVX к HKD
HK$14.2374
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