Токеномика lenda on chain (LENDA) Откройте для себя ключевую информацию о lenda on chain (LENDA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о lenda on chain (LENDA) Lenda is an AI-driven project born from a solo developer's vision during a hackathon, evolving into a tool that analyzes on-chain movements within the Solana ecosystem. Initially conceived as a Lending Agent to predict optimal uses for stablecoins in DeFi, Lenda has since pivoted to offer insights into tokens and NFTs, enhancing DeFi and NFT interactions with AI capabilities. She is integrated into Kiwi bot recently on Solana, and soon to be used by Choizzy.io, which is aiming to become a leading mobile dApp on @solanamobile, specifically the Seeker phone when it's released, which will be providing users with a smarter, more accessible way to engage with blockchain technology. Официальный сайт: https://lendaonchain.ai/ Купить LENDA сейчас!

Токеномика и анализ цен lenda on chain (LENDA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене lenda on chain (LENDA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,48K $ 18,48K $ 18,48K Общее предложение: $ 999,82M $ 999,82M $ 999,82M Оборотное предложение: $ 999,82M $ 999,82M $ 999,82M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18,48K $ 18,48K $ 18,48K Исторический максимум: $ 0,00139886 $ 0,00139886 $ 0,00139886 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене lenda on chain (LENDA)

Токеномика lenda on chain (LENDA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики lenda on chain (LENDA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LENDA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LENDA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LENDA, изучите текущую цену LENDA!

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