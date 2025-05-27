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Цена Legacy Frax Dollar (FRAX)

USD

График цены Legacy Frax Dollar (FRAX) в реальном времени

$0,999486
$0,999486$0,999486
0,00%(1D)

Цена Legacy Frax Dollar (FRAX) сегодня

Текущая цена Legacy Frax Dollar (FRAX) сегодня составляет 0,999662 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 314,84M USD. Цена FRAX к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Legacy Frax Dollar:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Legacy Frax Dollar в течение дня составляет +0,01%
- Оборотное предложение составляет 314,94M USD

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Ценовые показатели Legacy Frax Dollar (FRAX) - USD

За сегодня изменение цены Legacy Frax Dollar на USD составило $ +0,00014757.
За последние 30 дней изменение цены Legacy Frax Dollar на USD составило $ -0,0001294562.
За последние 60 дней изменение цены Legacy Frax Dollar на USD составило $ +0,0008144246.
За последние 90 дней изменение цены Legacy Frax Dollar на USD составило $ +0,0031352708710495.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00014757+0,01%
30 дней$ -0,0001294562-0,01%
60 дней$ +0,0008144246+0,08%
90 дней$ +0,0031352708710495+0,31%

Анализ цен Legacy Frax Dollar (FRAX)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Legacy Frax Dollar: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0,997647
$ 0,997647$ 0,997647

$ 1,0
$ 1,0$ 1,0

$ 1,14
$ 1,14$ 1,14

-0,01%

+0,01%

+0,00%

Рыночная информация Legacy Frax Dollar (FRAX)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 314,84M
$ 314,84M$ 314,84M

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314,94M
314,94M 314,94M

Что такое Legacy Frax Dollar (FRAX)

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Источник Legacy Frax Dollar (FRAX)

Официальный веб-сайт

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FRAX на местную валюту

1 FRAX к VND
25 632,333342
1 FRAX к AUD
A$1,5494761
1 FRAX к GBP
0,72975326
1 FRAX к EUR
0,87970256
1 FRAX к USD
$0,999662
1 FRAX к MYR
RM4,22857026
1 FRAX к TRY
39,00681124
1 FRAX к JPY
¥143,71140912
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79,97296
1 FRAX к INR
85,38113142
1 FRAX к IDR
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1 FRAX к PHP
55,52122748
1 FRAX к EGP
￡E.49,76317436
1 FRAX к BRL
R$5,67808016
1 FRAX к CAD
C$1,36953694
1 FRAX к BDT
121,78882146
1 FRAX к NGN
1 581,73519274
1 FRAX к UAH
41,56594596
1 FRAX к VES
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Rs281,51481582
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฿32,71893726
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NT$30,00985324
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