Токеномика Layerzero Bridged swETH (SWETH) Откройте для себя ключевую информацию о Layerzero Bridged swETH (SWETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Layerzero Bridged swETH (SWETH) swETH (Swell ETH) is a liquid staking derivative token created by Swell Network. Here's an explanation of its key aspects: The basic concept is that when users stake their ETH through Swell Network, they receive swETH in return. This token represents their staked ETH position and any staking rewards being earned. Key features of swETH include: Liquid staking - Users can maintain liquidity while earning staking rewards, as swETH can be traded or used in DeFi applications while the underlying ETH remains staked 1:1 backing - Each swETH is backed by 1 ETH staked through the protocol Composability - swETH can be integrated into other DeFi protocols for lending, borrowing, or providing liquidity Automatic reward accrual - Staking rewards are reflected in the swETH:ETH exchange rate, which increases over time The protocol aims to contribute to Ethereum's decentralization by distributing staked ETH across multiple node operators rather than concentrating it with a few large providers. Официальный сайт: https://www.swellnetwork.io/ Купить SWETH сейчас!

Токеномика и анализ цен Layerzero Bridged swETH (SWETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Layerzero Bridged swETH (SWETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,65M $ 1,65M $ 1,65M Общее предложение: $ 601,70 $ 601,70 $ 601,70 Оборотное предложение: $ 601,70 $ 601,70 $ 601,70 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,64M $ 1,64M $ 1,64M Исторический максимум: $ 2 994,04 $ 2 994,04 $ 2 994,04 Исторический минимум: $ 2 728,64 $ 2 728,64 $ 2 728,64 Текущая цена: $ 2 728,64 $ 2 728,64 $ 2 728,64 Узнайте больше о цене Layerzero Bridged swETH (SWETH)

Токеномика Layerzero Bridged swETH (SWETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Layerzero Bridged swETH (SWETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SWETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SWETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SWETH, изучите текущую цену SWETH!

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