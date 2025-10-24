Что такое Law Service Token (LST)

Law Service Token (LST) is a utility token built on the Ethereum blockchain that powers a decentralized legal services platform. The platform enables users to submit legal requests directly on-chain using smart contracts, removing the need for intermediaries such as legal brokers or agencies. Verified legal professionals can respond to these requests through a reverse auction system, offering competitive pricing and transparent service terms. All interactions—requests, responses, agreements, and payments—are immutably recorded on the blockchain, ensuring accountability and data integrity. The system also includes a staking mechanism that rewards users for long-term participation, reinforcing ecosystem stability. In September 2025, the platform will launch a pilot program with licensed law firms handling real legal cases, followed by the official release of a mobile application in February 2026. By combining blockchain transparency, automated contracting, and global lawyer access, LST aims to create a fully Web3-native legal infrastructure. Law Service Token (LST) is a utility token built on the Ethereum blockchain that powers a decentralized legal services platform. The platform enables users to submit legal requests directly on-chain using smart contracts, removing the need for intermediaries such as legal brokers or agencies. Verified legal professionals can respond to these requests through a reverse auction system, offering competitive pricing and transparent service terms. All interactions—requests, responses, agreements, and payments—are immutably recorded on the blockchain, ensuring accountability and data integrity. The system also includes a staking mechanism that rewards users for long-term participation, reinforcing ecosystem stability. In September 2025, the platform will launch a pilot program with licensed law firms handling real legal cases, followed by the official release of a mobile application in February 2026. By combining blockchain transparency, automated contracting, and global lawyer access, LST aims to create a fully Web3-native legal infrastructure.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Law Service Token (LST) Whitepaper Официальный веб-сайт

Прогноз цены Law Service Token (USD)

Сколько будет стоить Law Service Token (LST) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Law Service Token (LST) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Law Service Token.

Проверьте прогноз цены Law Service Token!

LST на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Law Service Token (LST)

Понимание токеномики Law Service Token (LST) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LST прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Law Service Token (LST) Сколько стоит Law Service Token (LST) на сегодня? Актуальная цена LST в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена LST в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена LST в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Law Service Token? Рыночная капитализация LST составляет $ 25,00K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение LST? Циркулирующее предложение LST составляет 200,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) LST? LST достиг максимальной цены (ATH) в 0,154729 USD . Какова была минимальная цена LST за все время (ATL)? LST достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов LST? Объем торгов за последние 24 часа для LST составляет -- USD . Вырастет ли LST в цене в этом году? LST может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LST для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Law Service Token (LST)