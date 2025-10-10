Токеномика Law of Attraction (LOA) Откройте для себя ключевую информацию о Law of Attraction (LOA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Law of Attraction (LOA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Law of Attraction (LOA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 43,95K Общее предложение: $ 731,11M Оборотное предложение: $ 731,11M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 43,95K Исторический максимум: $ 0,00110335 Исторический минимум: $ 0 Текущая цена: $ 0

Информация о Law of Attraction (LOA) $LOA is a journey that blends the realms of finance and metaphysics. It's not just another cryptocurrency; it's a ground-breaking experiment that puts the principles of the law of attraction, manifestation, and visualization to the ultimate test, in real time. Our mission is audacious yet simple: to manifest a market cap of 1 billion dollars, and to give something back as we grow (gratitude in action). Yes, you read that right — we're setting our sights high, aiming to prove sceptics wrong and demonstrate the incredible potential of collective intention and positive thinking. But how do we plan to achieve such a feat? The answer lies in our vibrant community of like-minded individuals who share a passion for the law of attraction. Together, we harness the power of positivity, visualization, and focused intention to materialize our goals in the crypto space. This is not just about financial gain; it's about pushing the boundaries of what's possible when we unite with a shared vision. Through fun, positivity, and unwavering belief, we're paving the way for a new era of manifestation in the digital age. Официальный сайт: https://thelawofattractioncoin.io/ Whitepaper: https://medium.com/@LawOfAttractionCoin/whitepaper-v2-the-law-of-attraction-coin-loa-a9e0d7eeb418

Токеномика Law of Attraction (LOA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Law of Attraction (LOA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LOA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LOA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

