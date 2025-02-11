Цена Lavandos (LAVE)
Текущая цена Lavandos (LAVE) сегодня составляет 0.00001959 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена LAVE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Lavandos:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 24.22 USD
- Изменение цены Lavandos в течение дня составляет +1.93%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Lavandos на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Lavandos на USD составило $ -0.0000117290.
За последние 60 дней изменение цены Lavandos на USD составило $ -0.0000123180.
За последние 90 дней изменение цены Lavandos на USD составило $ -0.00003253131858154422.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+1.93%
|30 дней
|$ -0.0000117290
|-59.87%
|60 дней
|$ -0.0000123180
|-62.87%
|90 дней
|$ -0.00003253131858154422
|-62.41%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Lavandos: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.85%
+1.93%
+1.01%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
What is the project about? LAVE is an altcoin on the TON network. This is a universal token for use in all areas of the decentralized Internet in the TON blockchain, web3, Telegram channels, TON sites. What makes your project unique? This is a universal token for use in all areas of the decentralized Internet in the TON blockchain, web3, Telegram channels, TON sites. At the moment, the token is a truly decentralized token. It is described in more detail in the whitepaper of the project. History of your project. Lavandos token was created on November 28, 2022. Initially, the token was a meme token. But having received a large number of good reviews, the token has been further developed. At the moment, the telegram channel has about 38,000 subscribers. And at the moment, anyone can use it as an in-game token in telegram bots. What’s next for your project? In the future, nft projects will be created with mechanics using the lavandos token, as well as useful educational, gaming and useful telegram bots using the lavandos token. What can your token be used for? At the moment it is used as a game token in telegram bots, and useful applications in telegram bots as well.
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