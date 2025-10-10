Токеномика Launchium (LNCHM) Откройте для себя ключевую информацию о Launchium (LNCHM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Launchium (LNCHM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Launchium (LNCHM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 28.34K $ 28.34K $ 28.34K Общее предложение: $ 943.69M $ 943.69M $ 943.69M Оборотное предложение: $ 943.69M $ 943.69M $ 943.69M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 28.34K $ 28.34K $ 28.34K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Launchium (LNCHM) Купить LNCHM сейчас!

Информация о Launchium (LNCHM) What is Launchium? Launchium is the world's first cross-platform social token launchpad. The project provides a platform that enables anyone to easily create and launch their own cryptocurrency token. Core Concept Slogan: "Your Idea, Your Coin" Purpose: Enable anyone to tokenize their ideas Goal: Democratize token launches and make them accessible to everyone Key Features Quick Token Launch: Launch a token in just 60 seconds Low Cost: Token launch costs approximately $0.01 Solana-Based: Built on Solana blockchain for fast and low-cost transactions Social-Focused: Specifically designed for content creators and communities Platform Details Token Supply: 1 Billion LNCHM tokens Success Rate: 5-10% (projected) Cross-Platform: Ability to work across different platforms Use Cases Content creators launching their own tokens Communities creating their own economies Projects raising funds quickly and easily Developing social token economies In summary, Launchium is a Solana-based social token launchpad platform that allows anyone to easily create and launch their own cryptocurrency token. Официальный сайт: https://www.launchium.app/ Whitepaper: https://launchium.gitbook.io/launchium

Токеномика Launchium (LNCHM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Launchium (LNCHM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LNCHM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LNCHM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LNCHM, изучите текущую цену LNCHM!

