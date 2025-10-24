Что такое Launchium (LNCHM)

What is Launchium? Launchium is the world's first cross-platform social token launchpad. The project provides a platform that enables anyone to easily create and launch their own cryptocurrency token. Core Concept Slogan: "Your Idea, Your Coin" Purpose: Enable anyone to tokenize their ideas Goal: Democratize token launches and make them accessible to everyone Key Features Quick Token Launch: Launch a token in just 60 seconds Low Cost: Token launch costs approximately $0.01 Solana-Based: Built on Solana blockchain for fast and low-cost transactions Social-Focused: Specifically designed for content creators and communities Platform Details Token Supply: 1 Billion LNCHM tokens Success Rate: 5-10% (projected) Cross-Platform: Ability to work across different platforms Use Cases Content creators launching their own tokens Communities creating their own economies Projects raising funds quickly and easily Developing social token economies In summary, Launchium is a Solana-based social token launchpad platform that allows anyone to easily create and launch their own cryptocurrency token.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Launchium (LNCHM) Сколько стоит Launchium (LNCHM) на сегодня? Актуальная цена LNCHM в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена LNCHM в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена LNCHM в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Launchium? Рыночная капитализация LNCHM составляет $ 16,56K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение LNCHM? Циркулирующее предложение LNCHM составляет 933,95M USD . Какова была максимальная цена (ATH) LNCHM? LNCHM достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена LNCHM за все время (ATL)? LNCHM достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов LNCHM? Объем торгов за последние 24 часа для LNCHM составляет -- USD . Вырастет ли LNCHM в цене в этом году? LNCHM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LNCHM для более подробного анализа.

