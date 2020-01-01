Токеномика Late Capitalism (L8CAP) Откройте для себя ключевую информацию о Late Capitalism (L8CAP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Late Capitalism (L8CAP) investment DAO of the LATE Movement on @daosdotfun We invest in intersubjective culture coins. 1000X is FUD. L8CAP , birthed on daos.fun on Sol is our DAO token, the son of the $Late Rebellion and by far the lead to exemplify the values & teachings of the Late ecosystem. With the strategy of being "Extremely Late" and with a thesis of "1000X is FUD"! Late Capitalism is your passive path to capitalize on the success of DAOs this cycle, become a holding member of a DAO that is being built on the ideals of investing in culture coins, temporal metas & diamond handing every new DAO that partners/cooperates with us in our journey to create value for its holders. Late Capitalism also drives its competitive advantage/edge by being community-driven and celebrating mutual efforts across the board to nurture the DAOs ecosystem & give stealth competition to VCs! Официальный сайт: https://www.daos.fun/78E2eW1QBg15cinNR4wfFzu9SJPsDXQKR29SNpApg78J Купить L8CAP сейчас!

Токеномика и анализ цен Late Capitalism (L8CAP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Late Capitalism (L8CAP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 152,83K $ 152,83K $ 152,83K Общее предложение: $ 1,08B $ 1,08B $ 1,08B Оборотное предложение: $ 1,08B $ 1,08B $ 1,08B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 152,83K $ 152,83K $ 152,83K Исторический максимум: $ 0,00318447 $ 0,00318447 $ 0,00318447 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00014212 $ 0,00014212 $ 0,00014212 Узнайте больше о цене Late Capitalism (L8CAP)

Токеномика Late Capitalism (L8CAP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Late Capitalism (L8CAP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов L8CAP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов L8CAP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой L8CAP, изучите текущую цену L8CAP!

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