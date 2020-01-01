Токеномика Late Capitalism (L8CAP)

Токеномика Late Capitalism (L8CAP)

Откройте для себя ключевую информацию о Late Capitalism (L8CAP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Late Capitalism (L8CAP)

investment DAO of the LATE Movement on @daosdotfun We invest in intersubjective culture coins. 1000X is FUD.

L8CAP , birthed on daos.fun on Sol is our DAO token, the son of the $Late Rebellion and by far the lead to exemplify the values & teachings of the Late ecosystem. With the strategy of being "Extremely Late" and with a thesis of "1000X is FUD"! Late Capitalism is your passive path to capitalize on the success of DAOs this cycle, become a holding member of a DAO that is being built on the ideals of investing in culture coins, temporal metas & diamond handing every new DAO that partners/cooperates with us in our journey to create value for its holders. Late Capitalism also drives its competitive advantage/edge by being community-driven and celebrating mutual efforts across the board to nurture the DAOs ecosystem & give stealth competition to VCs!

Официальный сайт:
https://www.daos.fun/78E2eW1QBg15cinNR4wfFzu9SJPsDXQKR29SNpApg78J

Токеномика и анализ цен Late Capitalism (L8CAP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Late Capitalism (L8CAP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 152,83K
$ 152,83K$ 152,83K
Общее предложение:
$ 1,08B
$ 1,08B$ 1,08B
Оборотное предложение:
$ 1,08B
$ 1,08B$ 1,08B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 152,83K
$ 152,83K$ 152,83K
Исторический максимум:
$ 0,00318447
$ 0,00318447$ 0,00318447
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00014212
$ 0,00014212$ 0,00014212

Токеномика Late Capitalism (L8CAP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Late Capitalism (L8CAP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов L8CAP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов L8CAP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой L8CAP, изучите текущую цену L8CAP!

Прогноз цены L8CAP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.