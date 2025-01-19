Цена Late Capitalism (L8CAP)
Текущая цена Late Capitalism (L8CAP) сегодня составляет 0.00281403 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена L8CAP к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Late Capitalism:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 18.23K USD
- Изменение цены Late Capitalism в течение дня составляет +2.69%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Late Capitalism на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Late Capitalism на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Late Capitalism на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Late Capitalism на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+2.69%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Late Capitalism: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.13%
+2.69%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
investment DAO of the LATE Movement on @daosdotfun We invest in intersubjective culture coins. 1000X is FUD. L8CAP , birthed on daos.fun on Sol is our DAO token, the son of the $Late Rebellion and by far the lead to exemplify the values & teachings of the Late ecosystem. With the strategy of being "Extremely Late" and with a thesis of "1000X is FUD"! Late Capitalism is your passive path to capitalize on the success of DAOs this cycle, become a holding member of a DAO that is being built on the ideals of investing in culture coins, temporal metas & diamond handing every new DAO that partners/cooperates with us in our journey to create value for its holders. Late Capitalism also drives its competitive advantage/edge by being community-driven and celebrating mutual efforts across the board to nurture the DAOs ecosystem & give stealth competition to VCs!
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