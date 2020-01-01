Токеномика Lara (LARA)

Токеномика Lara (LARA)

Откройте для себя ключевую информацию о Lara (LARA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Lara (LARA)

Lara the native liquid staking protocol of the Taraxa chain. It allows users to stake tokens, delegate them to validators, and claim rewards, all automatically. Besides making staking a one-click, KYC-less process, it helps you earn more via its auto-compounding features while it gives the power to opt-in and out of it to the user anytime, all of this while helping your TARA tokens remain liquid in the form of stTARA and can be used across a range of DeFi applications. Besides liquid staking, Lara Protocol offers ERC20 token staking functionalities to Taraxa ecosystem tokens.

Официальный сайт:
https://laraprotocol.com
Whitepaper:
https://docs.laraprotocol.com

Токеномика и анализ цен Lara (LARA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lara (LARA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 59,27K
$ 59,27K$ 59,27K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 212,55M
$ 212,55M$ 212,55M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 278,84K
$ 278,84K$ 278,84K
Исторический максимум:
$ 0,00422676
$ 0,00422676$ 0,00422676
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00027884
$ 0,00027884$ 0,00027884

Токеномика Lara (LARA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Lara (LARA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LARA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LARA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LARA, изучите текущую цену LARA!

Прогноз цены LARA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.