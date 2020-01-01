Токеномика Lara (LARA) Откройте для себя ключевую информацию о Lara (LARA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lara (LARA) Lara the native liquid staking protocol of the Taraxa chain. It allows users to stake tokens, delegate them to validators, and claim rewards, all automatically. Besides making staking a one-click, KYC-less process, it helps you earn more via its auto-compounding features while it gives the power to opt-in and out of it to the user anytime, all of this while helping your TARA tokens remain liquid in the form of stTARA and can be used across a range of DeFi applications. Besides liquid staking, Lara Protocol offers ERC20 token staking functionalities to Taraxa ecosystem tokens. Официальный сайт: https://laraprotocol.com Whitepaper: https://docs.laraprotocol.com Купить LARA сейчас!

Токеномика и анализ цен Lara (LARA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lara (LARA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 59,27K $ 59,27K $ 59,27K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 212,55M $ 212,55M $ 212,55M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 278,84K $ 278,84K $ 278,84K Исторический максимум: $ 0,00422676 $ 0,00422676 $ 0,00422676 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00027884 $ 0,00027884 $ 0,00027884 Узнайте больше о цене Lara (LARA)

Токеномика Lara (LARA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lara (LARA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LARA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LARA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LARA, изучите текущую цену LARA!

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