Токеномика Landtorn Shard (SHARD) Откройте для себя ключевую информацию о Landtorn Shard (SHARD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Landtorn Shard (SHARD) $SHARD is the in-game currency for landtorn's LORAK game. Landtorn is part of the base ecosystem as per the base website (under gaming): https://base.org/ecosystem. Lorak is an experimental on-chain idle game built using the erc-6551 standard, testing the limits of Token Bound accounts or, in simpler terms, testing the feasibility of managing hundreds of NFTs inside of a Character NFT with a built-in ruleset, which deepens the gameplay, while providing a full on-chain experience. Lorak is the meta-game for the TORN ecosystem, it will evolve over multiple Cataclysms. The idea is that all participation will lead to the future launch of the LandTorn platform. The game is set in a classic medieval fantasy setting with a heavy emphasis on Lore. Gods of Death rule these Lands and death plays a large part in the games system. Players go through Dungeons and try to extract valuable items, that carry $SHARDS, and Mythics, sthat allow them to mint a TornLord. Официальный сайт: https://landtorn.com/ Whitepaper: https://landtorn.gitbook.io/landtorn Купить SHARD сейчас!

Токеномика и анализ цен Landtorn Shard (SHARD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Landtorn Shard (SHARD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 179,70K $ 179,70K $ 179,70K Исторический максимум: $ 0,112579 $ 0,112579 $ 0,112579 Исторический минимум: $ 0,00125032 $ 0,00125032 $ 0,00125032 Текущая цена: $ 0,00179695 $ 0,00179695 $ 0,00179695 Узнайте больше о цене Landtorn Shard (SHARD)

Токеномика Landtorn Shard (SHARD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Landtorn Shard (SHARD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHARD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHARD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHARD, изучите текущую цену SHARD!

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