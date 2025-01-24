Цена Landtorn Shard (SHARD)
Текущая цена Landtorn Shard (SHARD) сегодня составляет 0.00314232 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена SHARD к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Landtorn Shard:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.97 USD
- Изменение цены Landtorn Shard в течение дня составляет -0.25%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене SHARD к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах SHARD.
За сегодня изменение цены Landtorn Shard на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Landtorn Shard на USD составило $ -0.0000284467.
За последние 60 дней изменение цены Landtorn Shard на USD составило $ -0.0003175575.
За последние 90 дней изменение цены Landtorn Shard на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0.25%
|30 дней
|$ -0.0000284467
|-0.90%
|60 дней
|$ -0.0003175575
|-10.10%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Landtorn Shard: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.18%
-0.25%
+8.16%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
$SHARD is the in-game currency for landtorn's LORAK game. Landtorn is part of the base ecosystem as per the base website (under gaming): https://base.org/ecosystem. Lorak is an experimental on-chain idle game built using the erc-6551 standard, testing the limits of Token Bound accounts or, in simpler terms, testing the feasibility of managing hundreds of NFTs inside of a Character NFT with a built-in ruleset, which deepens the gameplay, while providing a full on-chain experience. Lorak is the meta-game for the TORN ecosystem, it will evolve over multiple Cataclysms. The idea is that all participation will lead to the future launch of the LandTorn platform. The game is set in a classic medieval fantasy setting with a heavy emphasis on Lore. Gods of Death rule these Lands and death plays a large part in the games system. Players go through Dungeons and try to extract valuable items, that carry $SHARDS, and Mythics, sthat allow them to mint a TornLord.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 SHARD к AUD
A$0.0049648656
|1 SHARD к GBP
￡0.002513856
|1 SHARD к EUR
€0.002985204
|1 SHARD к USD
$0.00314232
|1 SHARD к MYR
RM0.0137319384
|1 SHARD к TRY
₺0.1120865544
|1 SHARD к JPY
¥0.4912074624
|1 SHARD к RUB
₽0.3088272096
|1 SHARD к INR
₹0.2709936768
|1 SHARD к IDR
Rp50.6825735496
|1 SHARD к PHP
₱0.1834172184
|1 SHARD к EGP
￡E.0.1580272728
|1 SHARD к BRL
R$0.0184768416
|1 SHARD к CAD
C$0.0044935176
|1 SHARD к BDT
৳0.3833316168
|1 SHARD к NGN
₦4.8567383688
|1 SHARD к UAH
₴0.1317260544
|1 SHARD к VES
Bs0.17596992
|1 SHARD к PKR
Rs0.8760159696
|1 SHARD к KZT
₸1.6281302616
|1 SHARD к THB
฿0.1056762216
|1 SHARD к TWD
NT$0.102753864
|1 SHARD к CHF
Fr0.002828088
|1 SHARD к HKD
HK$0.0244472496
|1 SHARD к MAD
.د.م0.0313603536