Токеномика LambosForVirgins (VIRGIN) Откройте для себя ключевую информацию о LambosForVirgins (VIRGIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LambosForVirgins (VIRGIN) LambosForVirgins is a project that is tackling the declining birth-rate globally. Virgins have the opportunity to get dates and have babies by driving their lamborghini. How? you might ask. Theres 2 avenues: The virgin owns a bag of $VIRGIN, trades it right and sells it for big profits to buy a lamborghini.

The protocol has a random raffle at certain big milestones, the raffle chooses a select few $VIRGIN holders randomly and they will receive a lamborghini by the team. Yes its outrageous, but humanity matters. and so does humour and fun. Официальный сайт: https://lambosforvirgins.com/ Купить VIRGIN сейчас!

Токеномика и анализ цен LambosForVirgins (VIRGIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LambosForVirgins (VIRGIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 219,93K $ 219,93K $ 219,93K Общее предложение: $ 895,00M $ 895,00M $ 895,00M Оборотное предложение: $ 590,00M $ 590,00M $ 590,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 333,62K $ 333,62K $ 333,62K Исторический максимум: $ 0,00569195 $ 0,00569195 $ 0,00569195 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00037277 $ 0,00037277 $ 0,00037277 Узнайте больше о цене LambosForVirgins (VIRGIN)

Токеномика LambosForVirgins (VIRGIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LambosForVirgins (VIRGIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VIRGIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VIRGIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VIRGIN, изучите текущую цену VIRGIN!

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