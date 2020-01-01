Токеномика LambosForVirgins (VIRGIN)

Токеномика LambosForVirgins (VIRGIN)

Откройте для себя ключевую информацию о LambosForVirgins (VIRGIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о LambosForVirgins (VIRGIN)

LambosForVirgins is a project that is tackling the declining birth-rate globally. Virgins have the opportunity to get dates and have babies by driving their lamborghini. How? you might ask.

Theres 2 avenues:

  • The virgin owns a bag of $VIRGIN, trades it right and sells it for big profits to buy a lamborghini.
  • The protocol has a random raffle at certain big milestones, the raffle chooses a select few $VIRGIN holders randomly and they will receive a lamborghini by the team.

Yes its outrageous, but humanity matters.

and so does humour and fun.

Официальный сайт:
https://lambosforvirgins.com/

Токеномика и анализ цен LambosForVirgins (VIRGIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене LambosForVirgins (VIRGIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 219,93K
$ 219,93K$ 219,93K
Общее предложение:
$ 895,00M
$ 895,00M$ 895,00M
Оборотное предложение:
$ 590,00M
$ 590,00M$ 590,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 333,62K
$ 333,62K$ 333,62K
Исторический максимум:
$ 0,00569195
$ 0,00569195$ 0,00569195
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00037277
$ 0,00037277$ 0,00037277

Токеномика LambosForVirgins (VIRGIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики LambosForVirgins (VIRGIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VIRGIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VIRGIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VIRGIN, изучите текущую цену VIRGIN!

Прогноз цены VIRGIN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.