Токеномика LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Откройте для себя ключевую информацию о LAMA Trust Coin V2 (VLAMA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LAMA Trust Coin V2 (VLAMA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 117,14K $ 117,14K $ 117,14K Общее предложение: $ 199,64M $ 199,64M $ 199,64M Оборотное предложение: $ 199,64M $ 199,64M $ 199,64M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 117,14K $ 117,14K $ 117,14K Исторический максимум: $ 0,00509577 $ 0,00509577 $ 0,00509577 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00058674 $ 0,00058674 $ 0,00058674 Узнайте больше о цене LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Купить VLAMA сейчас!

Информация о LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) VLAMA is a decentralized finance (DeFi) project built on the Binance Smart Chain (BSC). The project aims to provide users with secure and transparent financial services, including token swaps, yield farming, and liquidity provision. VLAMA’s smart contracts are designed to facilitate automated transactions with low fees and high efficiency. The platform supports a community-driven ecosystem, allowing users to participate in governance and contribute to the growth of the project. VLAMA emphasizes transparency, security, and ease of use for both new and experienced participants in the DeFi space. VLAMA is a decentralized finance (DeFi) project built on the Binance Smart Chain (BSC). The project aims to provide users with secure and transparent financial services, including token swaps, yield farming, and liquidity provision. VLAMA’s smart contracts are designed to facilitate automated transactions with low fees and high efficiency. The platform supports a community-driven ecosystem, allowing users to participate in governance and contribute to the growth of the project. VLAMA emphasizes transparency, security, and ease of use for both new and experienced participants in the DeFi space. Официальный сайт: https://lamacoin.info/ Whitepaper: https://lamacoin.info/lama-white-paper.pdf

Токеномика LAMA Trust Coin V2 (VLAMA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VLAMA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VLAMA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VLAMA, изучите текущую цену VLAMA!

Прогноз цены VLAMA Хотите узнать, куда может двигаться VLAMA? Наша страница прогноза цены VLAMA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена VLAMA прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!