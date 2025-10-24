Что такое LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

VLAMA is a decentralized finance (DeFi) project built on the Binance Smart Chain (BSC). The project aims to provide users with secure and transparent financial services, including token swaps, yield farming, and liquidity provision. VLAMA’s smart contracts are designed to facilitate automated transactions with low fees and high efficiency. The platform supports a community-driven ecosystem, allowing users to participate in governance and contribute to the growth of the project. VLAMA emphasizes transparency, security, and ease of use for both new and experienced participants in the DeFi space. VLAMA is a decentralized finance (DeFi) project built on the Binance Smart Chain (BSC). The project aims to provide users with secure and transparent financial services, including token swaps, yield farming, and liquidity provision. VLAMA’s smart contracts are designed to facilitate automated transactions with low fees and high efficiency. The platform supports a community-driven ecosystem, allowing users to participate in governance and contribute to the growth of the project. VLAMA emphasizes transparency, security, and ease of use for both new and experienced participants in the DeFi space.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Whitepaper Официальный веб-сайт

Прогноз цены LAMA Trust Coin V2 (USD)

Сколько будет стоить LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для LAMA Trust Coin V2.

Проверьте прогноз цены LAMA Trust Coin V2!

VLAMA на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

Понимание токеномики LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VLAMA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Сколько стоит LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) на сегодня? Актуальная цена VLAMA в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена VLAMA в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена VLAMA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация LAMA Trust Coin V2? Рыночная капитализация VLAMA составляет $ 196,88K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение VLAMA? Циркулирующее предложение VLAMA составляет 199,62M USD . Какова была максимальная цена (ATH) VLAMA? VLAMA достиг максимальной цены (ATH) в 0,00509577 USD . Какова была минимальная цена VLAMA за все время (ATL)? VLAMA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов VLAMA? Объем торгов за последние 24 часа для VLAMA составляет -- USD . Вырастет ли VLAMA в цене в этом году? VLAMA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VLAMA для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)