Текущая цена LAMA Trust Coin V2 сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены VLAMA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VLAMA прямо сейчас на MEXC.

Логотип LAMA Trust Coin V2

Цена LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

Не в листинге

Текущая цена 1 VLAMA в USD:

$0,00098628
$0,00098628$0,00098628
+9,90%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) в реальном времени
Информация о ценах LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00509577
$ 0,00509577$ 0,00509577

$ 0
$ 0$ 0

+0,18%

+9,97%

+5,28%

+5,28%

Текущая цена LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) составляет --. За последние 24 часа VLAMA торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена VLAMA за все время составляет $ 0,00509577, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, VLAMA изменился на +0,18% за последний час, на +9,97% за 24 часа и на +5,28% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

$ 196,88K
$ 196,88K$ 196,88K

--
----

$ 196,88K
$ 196,88K$ 196,88K

199,62M
199,62M 199,62M

199 616 721,21573704
199 616 721,21573704 199 616 721,21573704

Текущая рыночная капитализация LAMA Trust Coin V2 составляет $ 196,88K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение VLAMA составляет 199,62M, а общее предложение – 199616721.21573704. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 196,88K.

История цен LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) в USD

За сегодня изменение цены LAMA Trust Coin V2 на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены LAMA Trust Coin V2 на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены LAMA Trust Coin V2 на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены LAMA Trust Coin V2 на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+9,97%
30 дней$ 0-53,72%
60 дней$ 0-80,34%
90 дней$ 0--

Что такое LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

VLAMA is a decentralized finance (DeFi) project built on the Binance Smart Chain (BSC). The project aims to provide users with secure and transparent financial services, including token swaps, yield farming, and liquidity provision. VLAMA’s smart contracts are designed to facilitate automated transactions with low fees and high efficiency. The platform supports a community-driven ecosystem, allowing users to participate in governance and contribute to the growth of the project. VLAMA emphasizes transparency, security, and ease of use for both new and experienced participants in the DeFi space.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены LAMA Trust Coin V2 (USD)

Сколько будет стоить LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для LAMA Trust Coin V2.

Проверьте прогноз цены LAMA Trust Coin V2!

VLAMA на местную валюту

Токеномика LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

Понимание токеномики LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VLAMA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

Сколько стоит LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) на сегодня?
Актуальная цена VLAMA в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена VLAMA в USD?
Текущая цена VLAMA в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация LAMA Trust Coin V2?
Рыночная капитализация VLAMA составляет $ 196,88K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение VLAMA?
Циркулирующее предложение VLAMA составляет 199,62M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) VLAMA?
VLAMA достиг максимальной цены (ATH) в 0,00509577 USD.
Какова была минимальная цена VLAMA за все время (ATL)?
VLAMA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов VLAMA?
Объем торгов за последние 24 часа для VLAMA составляет -- USD.
Вырастет ли VLAMA в цене в этом году?
VLAMA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VLAMA для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.