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Цена Lair Staked KAIA (STKAIA)

USD

График цены Lair Staked KAIA (STKAIA) в реальном времени

$0.228814
$0.228814$0.228814
-4.10%(1D)

Цена Lair Staked KAIA (STKAIA) сегодня

Текущая цена Lair Staked KAIA (STKAIA) сегодня составляет 0.228814 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена STKAIA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Lair Staked KAIA:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 145.75 USD
- Изменение цены Lair Staked KAIA в течение дня составляет -4.17%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Lair Staked KAIA (STKAIA) - USD

За сегодня изменение цены Lair Staked KAIA на USD составило $ -0.009978753487505.
За последние 30 дней изменение цены Lair Staked KAIA на USD составило $ +0.0079104432.
За последние 60 дней изменение цены Lair Staked KAIA на USD составило $ +0.1293458541.
За последние 90 дней изменение цены Lair Staked KAIA на USD составило $ +0.10114874769016045.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.009978753487505-4.17%
30 дней$ +0.0079104432+3.46%
60 дней$ +0.1293458541+56.53%
90 дней$ +0.10114874769016045+79.23%

Анализ цен Lair Staked KAIA (STKAIA)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Lair Staked KAIA: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.220056
$ 0.220056$ 0.220056

$ 0.243254
$ 0.243254$ 0.243254

$ 0.408696
$ 0.408696$ 0.408696

-0.13%

-4.17%

+5.44%

Рыночная информация Lair Staked KAIA (STKAIA)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 145.75
$ 145.75$ 145.75

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Что такое Lair Staked KAIA (STKAIA)

Lair is the next generation liquid staking solution built for Kaia KIP-163: CnStakingV3 - providing a simple way and diverse options to get rewards on KAIA tokens. By staking with Lair, KAIA tokens remain liquid and can be used across a range of DeFi applications, getting extra rewards. Kaia is the new merge chain by Klaytn and Finschia. It is the first decentralized liquid staking solution that distributes deposit to multiple validators.

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Источник Lair Staked KAIA (STKAIA)

Официальный веб-сайт

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STKAIA на местную валюту

1 STKAIA к AUD
A$0.36839054
1 STKAIA к GBP
0.18762748
1 STKAIA к EUR
0.22194958
1 STKAIA к USD
$0.228814
1 STKAIA к MYR
RM1.029663
1 STKAIA к TRY
8.10688002
1 STKAIA к JPY
¥35.75676378
1 STKAIA к RUB
23.44428244
1 STKAIA к INR
19.81071612
1 STKAIA к IDR
Rp3,751.04858016
1 STKAIA к PHP
13.3970597
1 STKAIA к EGP
￡E.11.49103908
1 STKAIA к BRL
R$1.3957654
1 STKAIA к CAD
C$0.32949216
1 STKAIA к BDT
27.800901
1 STKAIA к NGN
356.40755082
1 STKAIA к UAH
9.63535754
1 STKAIA к VES
Bs12.355956
1 STKAIA к PKR
Rs63.78876692
1 STKAIA к KZT
121.44989492
1 STKAIA к THB
฿7.86891346
1 STKAIA к TWD
NT$7.52569246
1 STKAIA к CHF
Fr0.20822074
1 STKAIA к HKD
HK$1.78017292
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.د.م2.29729256