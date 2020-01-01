Токеномика Laine Staked SOL (LAINESOL) Откройте для себя ключевую информацию о Laine Staked SOL (LAINESOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Laine Staked SOL (LAINESOL) A SPL Stake pool token representing the Laine stake pool. A single validator stake pool that delegates to the Laine Solana validator, providing liquid staking access while earning staking and MEV rewards. The price of laineSOL in relation to SOL appreciates over time as the pool accrues staking and MEV rewards. Официальный сайт: https://stake.laine.one Купить LAINESOL сейчас!

Токеномика и анализ цен Laine Staked SOL (LAINESOL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Laine Staked SOL (LAINESOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 25,48M $ 25,48M $ 25,48M Общее предложение: $ 130,36K $ 130,36K $ 130,36K Оборотное предложение: $ 130,36K $ 130,36K $ 130,36K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 25,48M $ 25,48M $ 25,48M Исторический максимум: $ 1 044,04 $ 1 044,04 $ 1 044,04 Исторический минимум: $ 8,18 $ 8,18 $ 8,18 Текущая цена: $ 195,5 $ 195,5 $ 195,5 Узнайте больше о цене Laine Staked SOL (LAINESOL)

Токеномика Laine Staked SOL (LAINESOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Laine Staked SOL (LAINESOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LAINESOL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LAINESOL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LAINESOL, изучите текущую цену LAINESOL!

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