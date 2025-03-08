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Цена L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD)

USD

График цены L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) в реальном времени

$0.998387
$0.998387$0.998387
+0.30%(1D)

Цена L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) сегодня

Текущая цена L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) сегодня составляет 0.998387 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 94.59M USD. Цена FRXUSD к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка L2 Standard Bridged frxUSD:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.68M USD
- Изменение цены L2 Standard Bridged frxUSD в течение дня составляет +0.39%
- Оборотное предложение составляет 94.76M USD

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Ценовые показатели L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) - USD

За сегодня изменение цены L2 Standard Bridged frxUSD на USD составило $ +0.00386072.
За последние 30 дней изменение цены L2 Standard Bridged frxUSD на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены L2 Standard Bridged frxUSD на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены L2 Standard Bridged frxUSD на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00386072+0.39%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Анализ цен L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD)

Ознакомьтесь с последним анализом цен L2 Standard Bridged frxUSD: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.989234
$ 0.989234$ 0.989234

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

+0.08%

+0.39%

+0.13%

Рыночная информация L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 94.59M
$ 94.59M$ 94.59M

$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M

94.76M
94.76M 94.76M

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Источник L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD)

Официальный веб-сайт

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FRXUSD на местную валюту

1 FRXUSD к AUD
A$1.57745146
1 FRXUSD к GBP
0.76875799
1 FRXUSD к EUR
0.91851604
1 FRXUSD к USD
$0.998387
1 FRXUSD к MYR
RM4.40288667
1 FRXUSD к TRY
36.38122228
1 FRXUSD к JPY
¥147.79122761
1 FRXUSD к RUB
89.85483
1 FRXUSD к INR
86.9595077
1 FRXUSD к IDR
Rp16,366.99738128
1 FRXUSD к PHP
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1 FRXUSD к EGP
￡E.50.58826929
1 FRXUSD к BRL
R$5.77067686
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C$1.42769341
1 FRXUSD к BDT
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NT$32.78702908
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