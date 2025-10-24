Что такое Kylie (KYLIE)

Kylie (KYLIE) is the world's first AI influencer token on Base, blending artificial intelligence, social media culture, and blockchain innovation. More than a meme, Kylie is a fully digital personality who drives conversation, trends, and community engagement across platforms. The token represents access to her growing digital ecosystem—where AI influence meets crypto culture. Whether fueling viral moments, sparking innovation, or building new digital-first experiences, KYLIE is more than a coin—it's a movement redefining influence in the Web3 age.

Источник Kylie (KYLIE) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Kylie (USD)

KYLIE на местную валюту

Токеномика Kylie (KYLIE)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Kylie (KYLIE) Сколько стоит Kylie (KYLIE) на сегодня? Актуальная цена KYLIE в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена KYLIE в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена KYLIE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Kylie? Рыночная капитализация KYLIE составляет $ 22,45K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение KYLIE? Циркулирующее предложение KYLIE составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) KYLIE? KYLIE достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена KYLIE за все время (ATL)? KYLIE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов KYLIE? Объем торгов за последние 24 часа для KYLIE составляет -- USD . Вырастет ли KYLIE в цене в этом году? KYLIE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KYLIE для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Kylie (KYLIE)