Что такое Kura Liquid Staking Token (K33)

Kura Liquid Staking Token (K33) lets users participate in governance and earn protocol fees without locking tokens, representing the staked amount of a cryptocurrency on a Proof of Stake blockchain. Built on the Sei Network, Kura is a decentralized exchange (DEX) for spot trading and liquidity provision across multiple AMM curves with concentrated liquidity by default. Powered by an x(3,3) model, it offers flexible locking, liquid voting, and emissions-based incentives, allowing holders to convert KURA to xKURA to participate in governance, direct emissions, and earn 100% of protocol rewards including trading fees, voting incentives, and PvP rebase rewards.

Источник Kura Liquid Staking Token (K33) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика Kura Liquid Staking Token (K33)

Понимание токеномики Kura Liquid Staking Token (K33) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена K33 прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Kura Liquid Staking Token (K33) Сколько стоит Kura Liquid Staking Token (K33) на сегодня? Актуальная цена K33 в USD – 0,338205 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена K33 в USD? $ 0,338205 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена K33 в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Kura Liquid Staking Token? Рыночная капитализация K33 составляет $ 30,74K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение K33? Циркулирующее предложение K33 составляет 90,88K USD . Какова была максимальная цена (ATH) K33? K33 достиг максимальной цены (ATH) в 0,75164 USD . Какова была минимальная цена K33 за все время (ATL)? K33 достиг минимальной цены (ATL) в 0,278219 USD . Каков объем торгов K33? Объем торгов за последние 24 часа для K33 составляет -- USD . Вырастет ли K33 в цене в этом году? K33 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены K33 для более подробного анализа.

