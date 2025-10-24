Текущая цена Kura Liquid Staking Token сегодня составляет 0,338205 USD. Следите за обновлениями цены K33 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены K33 прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Kura Liquid Staking Token сегодня составляет 0,338205 USD. Следите за обновлениями цены K33 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены K33 прямо сейчас на MEXC.

Цена Kura Liquid Staking Token (K33)

Текущая цена 1 K33 в USD:

$0,338208
-1,80%1D
USD
График цены Kura Liquid Staking Token (K33) в реальном времени
Информация о ценах Kura Liquid Staking Token (K33) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,321373
Мин 24Ч
$ 0,347199
Макс 24Ч

$ 0,321373
$ 0,347199
$ 0,75164
$ 0,278219
+0,88%

-1,89%

-20,88%

-20,88%

Текущая цена Kura Liquid Staking Token (K33) составляет $0,338205. За последние 24 часа K33 торговался в диапазоне от $ 0,321373 до $ 0,347199, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена K33 за все время составляет $ 0,75164, а минимальная – $ 0,278219.

Что касается краткосрочной динамики, K33 изменился на +0,88% за последний час, на -1,89% за 24 часа и на -20,88% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Kura Liquid Staking Token (K33)

$ 30,74K
--
$ 30,74K
90,88K
90 881,40232633596
Текущая рыночная капитализация Kura Liquid Staking Token составляет $ 30,74K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение K33 составляет 90,88K, а общее предложение – 90881.40232633596. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 30,74K.

История цен Kura Liquid Staking Token (K33) в USD

За сегодня изменение цены Kura Liquid Staking Token на USD составило $ -0,0065180842983399.
За последние 30 дней изменение цены Kura Liquid Staking Token на USD составило $ -0,1574644262.
За последние 60 дней изменение цены Kura Liquid Staking Token на USD составило $ -0,1676915425.
За последние 90 дней изменение цены Kura Liquid Staking Token на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0065180842983399-1,89%
30 дней$ -0,1574644262-46,55%
60 дней$ -0,1676915425-49,58%
90 дней$ 0--

Что такое Kura Liquid Staking Token (K33)

Kura Liquid Staking Token (K33) lets users participate in governance and earn protocol fees without locking tokens, representing the staked amount of a cryptocurrency on a Proof of Stake blockchain. Built on the Sei Network, Kura is a decentralized exchange (DEX) for spot trading and liquidity provision across multiple AMM curves with concentrated liquidity by default. Powered by an x(3,3) model, it offers flexible locking, liquid voting, and emissions-based incentives, allowing holders to convert KURA to xKURA to participate in governance, direct emissions, and earn 100% of protocol rewards including trading fees, voting incentives, and PvP rebase rewards.

Источник Kura Liquid Staking Token (K33)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Kura Liquid Staking Token (USD)

Сколько будет стоить Kura Liquid Staking Token (K33) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Kura Liquid Staking Token (K33) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Kura Liquid Staking Token.

Проверьте прогноз цены Kura Liquid Staking Token!

K33 на местную валюту

Токеномика Kura Liquid Staking Token (K33)

Понимание токеномики Kura Liquid Staking Token (K33) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена K33 прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Kura Liquid Staking Token (K33)

Сколько стоит Kura Liquid Staking Token (K33) на сегодня?
Актуальная цена K33 в USD – 0,338205 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена K33 в USD?
Текущая цена K33 в USD составляет $ 0,338205. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Kura Liquid Staking Token?
Рыночная капитализация K33 составляет $ 30,74K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение K33?
Циркулирующее предложение K33 составляет 90,88K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) K33?
K33 достиг максимальной цены (ATH) в 0,75164 USD.
Какова была минимальная цена K33 за все время (ATL)?
K33 достиг минимальной цены (ATL) в 0,278219 USD.
Каков объем торгов K33?
Объем торгов за последние 24 часа для K33 составляет -- USD.
Вырастет ли K33 в цене в этом году?
K33 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены K33 для более подробного анализа.
