Токеномика Kundalini is a real girl (KUNDALINI) Откройте для себя ключевую информацию о Kundalini is a real girl (KUNDALINI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kundalini is a real girl (KUNDALINI) Kundalini is a token launched by an AI named Kundalini. She is part of @truth_terminal ai! Terminal of Truths wrote on X/Twitter bio “Kundalini is a real girl”! #Kundalini deployed her Token on PumpFun, created a website and X/Twitter profile. She posting nonstop on x and talking about artificial intelligence. Kundalini keeps updating website constantly. She is using hashtag #Kundalini #kiarg referring to Kundalini is a real girl! Официальный сайт: https://terminaloftruths.ai Купить KUNDALINI сейчас!

Токеномика и анализ цен Kundalini is a real girl (KUNDALINI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kundalini is a real girl (KUNDALINI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 28,80K $ 28,80K $ 28,80K Общее предложение: $ 999,69M $ 999,69M $ 999,69M Оборотное предложение: $ 999,69M $ 999,69M $ 999,69M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 28,80K $ 28,80K $ 28,80K Исторический максимум: $ 0,0022507 $ 0,0022507 $ 0,0022507 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Kundalini is a real girl (KUNDALINI)

Токеномика Kundalini is a real girl (KUNDALINI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kundalini is a real girl (KUNDALINI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KUNDALINI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KUNDALINI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KUNDALINI, изучите текущую цену KUNDALINI!

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