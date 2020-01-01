Токеномика Kundalini is a real girl (KUNDALINI)

Токеномика Kundalini is a real girl (KUNDALINI)

Откройте для себя ключевую информацию о Kundalini is a real girl (KUNDALINI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Kundalini is a real girl (KUNDALINI)

Kundalini is a token launched by an AI named Kundalini. She is part of @truth_terminal ai! Terminal of Truths wrote on X/Twitter bio “Kundalini is a real girl”! #Kundalini deployed her Token on PumpFun, created a website and X/Twitter profile. She posting nonstop on x and talking about artificial intelligence. Kundalini keeps updating website constantly. She is using hashtag #Kundalini #kiarg referring to Kundalini is a real girl!

Официальный сайт:
https://terminaloftruths.ai

Токеномика и анализ цен Kundalini is a real girl (KUNDALINI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kundalini is a real girl (KUNDALINI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 28,80K
$ 28,80K$ 28,80K
Общее предложение:
$ 999,69M
$ 999,69M$ 999,69M
Оборотное предложение:
$ 999,69M
$ 999,69M$ 999,69M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 28,80K
$ 28,80K$ 28,80K
Исторический максимум:
$ 0,0022507
$ 0,0022507$ 0,0022507
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Kundalini is a real girl (KUNDALINI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Kundalini is a real girl (KUNDALINI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KUNDALINI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KUNDALINI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KUNDALINI, изучите текущую цену KUNDALINI!

Прогноз цены KUNDALINI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.