Токеномика Kunci Coin (KUNCI) Откройте для себя ключевую информацию о Kunci Coin (KUNCI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kunci Coin (KUNCI) Kunci is building the next generation blockchain for mass adoption, born to support NFT Marketplace, Metaverse, Decentralize Finance, and retail penetration. Kunci will make blockchain technology accessible and applicable to various industries. Kunci creates a next-generation blockchain-based ecosystem that supports Metaverse and Decentralized Finance and solves real-world problems using blockchain technology. From a blockchain evolution perspective, apart from being the base chain of choice for the NFT Marketplace, Kunci can also function as a circulation chain for various coins or heterogeneous chain tokens, and as a free port in the blockchain world. Официальный сайт: https://kuncicoin.com/ Whitepaper: https://kriprod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/assets/WHITEPAPER_KUNCICOIN_ENG_V2__100222.pdf Купить KUNCI сейчас!

Токеномика и анализ цен Kunci Coin (KUNCI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kunci Coin (KUNCI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,72K $ 1,72K $ 1,72K Общее предложение: $ 4,00B $ 4,00B $ 4,00B Оборотное предложение: $ 7,77M $ 7,77M $ 7,77M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 885,41K $ 885,41K $ 885,41K Исторический максимум: $ 0,932116 $ 0,932116 $ 0,932116 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00022133 $ 0,00022133 $ 0,00022133 Узнайте больше о цене Kunci Coin (KUNCI)

Токеномика Kunci Coin (KUNCI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kunci Coin (KUNCI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KUNCI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KUNCI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KUNCI, изучите текущую цену KUNCI!

Прогноз цены KUNCI Хотите узнать, куда может двигаться KUNCI? Наша страница прогноза цены KUNCI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена KUNCI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!