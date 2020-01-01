Токеномика Kumala Herris (MAWA) Откройте для себя ключевую информацию о Kumala Herris (MAWA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kumala Herris (MAWA) Kumala Herris is a satirical crypto project that brings together humor, politics, and blockchain innovation. Inspired by the hypothetical presidency of Kamala Harris, the project turns political quirks into a decentralized meme economy. With "executive orders" as NFTs and a tokenomics system based on "policy pivots," Kumala Herris invites users to laugh, trade, and engage in playful debates over governance proposals. It's a wild, decentralized "presidency" where every trade is a filibuster, every vote is a campaign, and the only thing more volatile than the market is the daily political Официальный сайт: https://mawasol.live/ Купить MAWA сейчас!

Токеномика и анализ цен Kumala Herris (MAWA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kumala Herris (MAWA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,05K $ 4,05K $ 4,05K Общее предложение: $ 999,68M $ 999,68M $ 999,68M Оборотное предложение: $ 999,68M $ 999,68M $ 999,68M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,05K $ 4,05K $ 4,05K Исторический максимум: $ 0,00885213 $ 0,00885213 $ 0,00885213 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Kumala Herris (MAWA)

Токеномика Kumala Herris (MAWA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kumala Herris (MAWA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MAWA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MAWA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MAWA, изучите текущую цену MAWA!

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