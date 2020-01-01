Токеномика Kulu the Pangolin (KULU) Откройте для себя ключевую информацию о Kulu the Pangolin (KULU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kulu the Pangolin (KULU) Kulu the Pangolin is a crypto project on the networkis a crypto project on the Solana network that features the character of Kulu, a cartoon pangolin inspired by a real-life threat to pangolins—the world's most illegally trafficked mammal. Through Kulu's story, this project aims to raise awareness about the threat of pangolin extinction, by combining digital assets and wildlife conservation efforts in a creative and impactful way. Официальный сайт: https://kuluthepangolin.com/ Купить KULU сейчас!

Токеномика и анализ цен Kulu the Pangolin (KULU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kulu the Pangolin (KULU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 25,86K $ 25,86K $ 25,86K Общее предложение: $ 930,30M $ 930,30M $ 930,30M Оборотное предложение: $ 930,30M $ 930,30M $ 930,30M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 25,86K $ 25,86K $ 25,86K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Kulu the Pangolin (KULU)

Токеномика Kulu the Pangolin (KULU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kulu the Pangolin (KULU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KULU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KULU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KULU, изучите текущую цену KULU!

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