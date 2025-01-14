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Цена Kryptonite Staked SEI (STSEI)

USD

График цены Kryptonite Staked SEI (STSEI) в реальном времени

$0.379307
$0.379307$0.379307
-5.40%(1D)

Цена Kryptonite Staked SEI (STSEI) сегодня

Текущая цена Kryptonite Staked SEI (STSEI) сегодня составляет 0.379319 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 897.52K USD. Цена STSEI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Kryptonite Staked SEI:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.31K USD
- Изменение цены Kryptonite Staked SEI в течение дня составляет -5.42%
- Оборотное предложение составляет 2.37M USD

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Ценовые показатели Kryptonite Staked SEI (STSEI) - USD

За сегодня изменение цены Kryptonite Staked SEI на USD составило $ -0.0217375577674871.
За последние 30 дней изменение цены Kryptonite Staked SEI на USD составило $ -0.1345929262.
За последние 60 дней изменение цены Kryptonite Staked SEI на USD составило $ -0.0568099997.
За последние 90 дней изменение цены Kryptonite Staked SEI на USD составило $ -0.0846361861374207.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0217375577674871-5.42%
30 дней$ -0.1345929262-35.48%
60 дней$ -0.0568099997-14.97%
90 дней$ -0.0846361861374207-18.24%

Анализ цен Kryptonite Staked SEI (STSEI)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Kryptonite Staked SEI: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.349767
$ 0.349767$ 0.349767

$ 0.401554
$ 0.401554$ 0.401554

$ 1.033
$ 1.033$ 1.033

+1.41%

-5.42%

-19.76%

Рыночная информация Kryptonite Staked SEI (STSEI)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 897.52K
$ 897.52K$ 897.52K

$ 1.31K
$ 1.31K$ 1.31K

2.37M
2.37M 2.37M

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Источник Kryptonite Staked SEI (STSEI)

Официальный веб-сайт

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1 STSEI к GBP
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1 STSEI к EUR
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1 STSEI к USD
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