Токеномика Kryptomon (KMON) Откройте для себя ключевую информацию о Kryptomon (KMON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kryptomon (KMON) Kryptomons are digital collectible BEP721 NFT Token monsters built on the BSC blockchain. They can be bought and traded by using our dedicated BEP20 Token (KMON). Breed with other players to create new eggs with exciting traits and new levels of power. At launch, 10,000 unique eggs will be stored in a smart contract on the BSC blockchain and airdropped to the top referring 10K members of our KMON community.Further eggs can be generated by the in game breeding mechanics. Every egg has a unique but mutable genetic code (genotype) and a distinct visual appearance which is stored in the smart contract. The Genetic code is made up of 38 different genotypes that will determine all the aspects - both physical and behavioral - of your creature. Your Kryptomon requires attention and if you fail to take regular care of it it could regress or be frozen, as in real life, where muscle is lost without constant exercise. Like in a Pokemon game KMON trainers will be able to engage their Kryptomons in battles to grow their abilities and win the elite KMON league. Официальный сайт: https://kryptomon.co Купить KMON сейчас!

Токеномика и анализ цен Kryptomon (KMON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kryptomon (KMON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,73K $ 12,73K $ 12,73K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 944,45M $ 944,45M $ 944,45M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,47K $ 13,47K $ 13,47K Исторический максимум: $ 0,227716 $ 0,227716 $ 0,227716 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Kryptomon (KMON)

Токеномика Kryptomon (KMON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kryptomon (KMON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KMON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KMON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KMON, изучите текущую цену KMON!

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