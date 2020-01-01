Токеномика Kronos Bot (KRON) Откройте для себя ключевую информацию о Kronos Bot (KRON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kronos Bot (KRON) Kronos Bot ・The world's first WhatsApp Trading Bot, simplifying DeFi one message at a time. The top 10 Telegram trading bots have collectively generated over $281 million in revenue, marking the fastest revenue generation in the history of the space. Kronos Bot is now pioneering on WhatsApp, leveraging its 3 billion monthly users an audience primed for decentralization while seamlessly integrating product offerings for Telegram’s 1 billion users. By uniting both platforms into a multi-platform ecosystem, Kronos Bot caters to diverse audiences, from newcomers to seasoned traders, unlocking unprecedented revenue potential and enhancing the trading experience across both WhatsApp and Telegram. Официальный сайт: https://www.kronosbot.app/ Whitepaper: https://docs.kronosbot.app/ Купить KRON сейчас!

Токеномика и анализ цен Kronos Bot (KRON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kronos Bot (KRON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 23,65K $ 23,65K $ 23,65K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 23,65K $ 23,65K $ 23,65K Исторический максимум: $ 0,00245845 $ 0,00245845 $ 0,00245845 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0002365 $ 0,0002365 $ 0,0002365 Узнайте больше о цене Kronos Bot (KRON)

Токеномика Kronos Bot (KRON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kronos Bot (KRON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KRON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KRON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KRON, изучите текущую цену KRON!

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