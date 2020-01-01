Токеномика Kronos Bot (KRON)

Токеномика Kronos Bot (KRON)

Откройте для себя ключевую информацию о Kronos Bot (KRON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Kronos Bot (KRON)

Kronos Bot ・The world's first WhatsApp Trading Bot, simplifying DeFi one message at a time.

The top 10 Telegram trading bots have collectively generated over $281 million in revenue, marking the fastest revenue generation in the history of the space. Kronos Bot is now pioneering on WhatsApp, leveraging its 3 billion monthly users an audience primed for decentralization while seamlessly integrating product offerings for Telegram’s 1 billion users. By uniting both platforms into a multi-platform ecosystem, Kronos Bot caters to diverse audiences, from newcomers to seasoned traders, unlocking unprecedented revenue potential and enhancing the trading experience across both WhatsApp and Telegram.

Официальный сайт:
https://www.kronosbot.app/
Whitepaper:
https://docs.kronosbot.app/

Токеномика и анализ цен Kronos Bot (KRON)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kronos Bot (KRON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 23,65K
$ 23,65K$ 23,65K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 23,65K
$ 23,65K$ 23,65K
Исторический максимум:
$ 0,00245845
$ 0,00245845$ 0,00245845
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,0002365
$ 0,0002365$ 0,0002365

Токеномика Kronos Bot (KRON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Kronos Bot (KRON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KRON, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KRON.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KRON, изучите текущую цену KRON!

Прогноз цены KRON

Хотите узнать, куда может двигаться KRON? Наша страница прогноза цены KRON объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.