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Цена Kroma Staked ETH (SPETH)

USD

График цены Kroma Staked ETH (SPETH) в реальном времени

$3,326.24
$3,326.24$3,326.24
+1.10%(1D)

Цена Kroma Staked ETH (SPETH) сегодня

Текущая цена Kroma Staked ETH (SPETH) сегодня составляет 3,326.24 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена SPETH к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Kroma Staked ETH:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 305.72 USD
- Изменение цены Kroma Staked ETH в течение дня составляет +1.15%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Kroma Staked ETH (SPETH) - USD

За сегодня изменение цены Kroma Staked ETH на USD составило $ +37.77.
За последние 30 дней изменение цены Kroma Staked ETH на USD составило $ -201.8299233440.
За последние 60 дней изменение цены Kroma Staked ETH на USD составило $ -89.9139218080.
За последние 90 дней изменение цены Kroma Staked ETH на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +37.77+1.15%
30 дней$ -201.8299233440-6.06%
60 дней$ -89.9139218080-2.70%
90 дней$ 0--

Анализ цен Kroma Staked ETH (SPETH)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Kroma Staked ETH: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 3,276.56
$ 3,276.56$ 3,276.56

$ 3,347.38
$ 3,347.38$ 3,347.38

$ 7,603.05
$ 7,603.05$ 7,603.05

-0.02%

+1.15%

-1.73%

Рыночная информация Kroma Staked ETH (SPETH)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 305.72
$ 305.72$ 305.72

0.00
0.00 0.00

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Источник Kroma Staked ETH (SPETH)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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