Токеномика Kounotori (KTO) Откройте для себя ключевую информацию о Kounotori (KTO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kounotori (KTO) We are a group of crypto-enthusiasts that have grown tired of rug-pulls, honeypots, and devs that, quite frankly, have no idea how to treat their community or their project. Although none of the core team have coding knowledge, we have the freedom to carefully choose the right people for the jobs needed rather than rely on the limitations of an in house team. We aim to release a staking platform on the Ethereum blockchain. Staking Kounotori token will offer higher returns than other tokens staked on the platform. Официальный сайт: https://www.kounotoritoken.com/ Купить KTO сейчас!

Токеномика и анализ цен Kounotori (KTO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kounotori (KTO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1 000,00T $ 1 000,00T $ 1 000,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 714,79K $ 714,79K $ 714,79K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,000000000715488 $ 0,000000000715488 $ 0,000000000715488 Узнайте больше о цене Kounotori (KTO)

Токеномика Kounotori (KTO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kounotori (KTO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KTO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KTO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KTO, изучите текущую цену KTO!

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