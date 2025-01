Что такое KOON (KOON)

Koon is a unique memecoin inspired by the majestic Maine Coon cat breed, known for its impressive size and affectionate nature. Unlike many memecoins dominated by dogs, Koon embodies feline power and nobility to unite a bold community movement. The goal is clear: bring together an engaged and united community to overthrow the dominance of dog-themed memecoins and put cats back center stage. Koon is more than just a token; it is a symbol of rebellion and humor, ready to conquer the crypto world while supporting noble animal protection causes.

Источник KOON (KOON) Официальный веб-сайт