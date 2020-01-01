Токеномика KONG SUI (KONG) Откройте для себя ключевую информацию о KONG SUI (KONG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KONG SUI (KONG) KONG SUI ($KONG) is a meme token developed to solve the goal of the ecosystem. Staking or Farming Functions to Earn $KONG Tokens, Solution Theme Creation Work that strives for creative development for many members and consultants on the art of NFTs and memes about KONG SUI on the sui blockchain. KONG SUI was founded to create a new mark on how to create memes and NFT based on the voluntary spirit of artists. Burning ingredients. The team is transparent about total supply and accounts, the $KONG clean token is the team's goal. Официальный сайт: https://www.kongonsui.org/ Купить KONG сейчас!

Токеномика и анализ цен KONG SUI (KONG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KONG SUI (KONG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,46K $ 12,46K $ 12,46K Общее предложение: $ 9,55B $ 9,55B $ 9,55B Оборотное предложение: $ 8,63B $ 8,63B $ 8,63B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,79K $ 13,79K $ 13,79K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене KONG SUI (KONG)

Токеномика KONG SUI (KONG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KONG SUI (KONG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KONG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KONG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KONG, изучите текущую цену KONG!

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