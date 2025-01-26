Цена Kollector (KLTR)
Текущая цена Kollector (KLTR) сегодня составляет 0.02260347 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена KLTR к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Kollector:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 12.08K USD
- Изменение цены Kollector в течение дня составляет -1.60%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Kollector на USD составило $ -0.0003682636591005.
За последние 30 дней изменение цены Kollector на USD составило $ -0.0000654347.
За последние 60 дней изменение цены Kollector на USD составило $ +0.0001658258.
За последние 90 дней изменение цены Kollector на USD составило $ +0.00571449303582138.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.0003682636591005
|-1.60%
|30 дней
|$ -0.0000654347
|-0.28%
|60 дней
|$ +0.0001658258
|+0.73%
|90 дней
|$ +0.00571449303582138
|+33.84%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Kollector: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.03%
-1.60%
+0.34%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The KBASE is the NFTs Boutique Marketplace. Its team collaborates with artists to add new art categories that bring more users. Also, the Kbase monitors what exactly collectors are looking for: specific kinds of artworks, collectibles, music, and other digital assets. Therefore, counter-parties make a preliminary selection of the type of the artwork, before costly creating and minting. Moreover, the marketplace has sophisticated searching mechanics that allows artists and collectors to match each other in 2 seconds. Also, artists can create NFTs and mint them quickly. Apart above, the KOLLECTOR (KLTR) token allows users to buy and sell all artworks presented on the KBASE NFTs Marketplace.
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€0.0214732965
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$0.02260347
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RM0.0987771639
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₺0.8055876708
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¥3.5268194241
|1 KLTR к RUB
₽2.2085850537
|1 KLTR к INR
₹1.9479670446
|1 KLTR к IDR
Rp364.5720457341
|1 KLTR к PHP
₱1.3166521275
|1 KLTR к EGP
￡E.1.1365024716
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R$0.1335865077
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C$0.0323229621
|1 KLTR к BDT
৳2.7512943684
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₦35.2078429761
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₴0.9475374624
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Bs1.26579432
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Rs6.2873812152
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₸11.6873501982
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