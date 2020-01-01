Токеномика Kolibri USD (KUSD) Откройте для себя ключевую информацию о Kolibri USD (KUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kolibri USD (KUSD) Kolibri USD is an algorithmic stablecoin pegged to the US dollar. Официальный сайт: https://kolibri.finance Купить KUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен Kolibri USD (KUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kolibri USD (KUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общее предложение: $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Оборотное предложение: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 984.53K $ 984.53K $ 984.53K Исторический максимум: $ 1.48 $ 1.48 $ 1.48 Исторический минимум: $ 0.742557 $ 0.742557 $ 0.742557 Текущая цена: $ 0.936517 $ 0.936517 $ 0.936517 Узнайте больше о цене Kolibri USD (KUSD)

Токеномика Kolibri USD (KUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kolibri USD (KUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KUSD, изучите текущую цену KUSD!

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