Токеномика KOLANA (KOLANA) Откройте для себя ключевую информацию о KOLANA (KOLANA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KOLANA (KOLANA) KOLANA is a koala-character meme coin that has been designed as the newest meme character token to join the Solana ecosystem. It’s a fun, community-driven token with no inherent value, created purely for those who want to participate in the Solana meme culture and become a part of the KOLANA community. While it doesn't offer utility or financial promises, it thrives on community engagement and decentralised fun. Официальный сайт: https://kolana.xyz/ Купить KOLANA сейчас!

Токеномика и анализ цен KOLANA (KOLANA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KOLANA (KOLANA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,97K $ 7,97K $ 7,97K Общее предложение: $ 749,90M $ 749,90M $ 749,90M Оборотное предложение: $ 749,90M $ 749,90M $ 749,90M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,97K $ 7,97K $ 7,97K Исторический максимум: $ 0,00134236 $ 0,00134236 $ 0,00134236 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене KOLANA (KOLANA)

Токеномика KOLANA (KOLANA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KOLANA (KOLANA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KOLANA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KOLANA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KOLANA, изучите текущую цену KOLANA!

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