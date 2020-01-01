Токеномика Koku The Shikoku ($KOKU) Откройте для себя ключевую информацию о Koku The Shikoku ($KOKU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Koku The Shikoku ($KOKU) Koku the Shikoku is a meme coin. He is from the Edo Era and is a valiant member of the Ronin Network. His gambling spirit defines his digital existence. Koku's day begins with a big bowl of Udon noodles, followed by games like Hanafuda or Menko, but Cho-Han is his favourite, as he loves rolling the dice! Koku is the true symbol of Gamba and has his sights on being the number dog on Ronin Network. Официальный сайт: https://kokutheshikoku.com/ Купить $KOKU сейчас!

Токеномика и анализ цен Koku The Shikoku ($KOKU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Koku The Shikoku ($KOKU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 143,44K $ 143,44K $ 143,44K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 143,44K $ 143,44K $ 143,44K Исторический максимум: $ 0,0114239 $ 0,0114239 $ 0,0114239 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00014336 $ 0,00014336 $ 0,00014336 Узнайте больше о цене Koku The Shikoku ($KOKU)

Токеномика Koku The Shikoku ($KOKU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Koku The Shikoku ($KOKU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $KOKU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $KOKU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $KOKU, изучите текущую цену $KOKU!

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