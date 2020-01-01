Токеномика KNOX Dollar (KNOX) Откройте для себя ключевую информацию о KNOX Dollar (KNOX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KNOX Dollar (KNOX) KNOX Dollar is a fortified, RWA-backed stablecoin Официальный сайт: https://app.reserve.org/arbitrum/token/0x0bbf664d46becc28593368c97236faa0fb397595/overview Купить KNOX сейчас!

Токеномика и анализ цен KNOX Dollar (KNOX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KNOX Dollar (KNOX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 322,33K $ 322,33K $ 322,33K Общее предложение: $ 304,00K $ 304,00K $ 304,00K Оборотное предложение: $ 304,00K $ 304,00K $ 304,00K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 322,33K $ 322,33K $ 322,33K Исторический максимум: $ 1,11 $ 1,11 $ 1,11 Исторический минимум: $ 0,978369 $ 0,978369 $ 0,978369 Текущая цена: $ 1,06 $ 1,06 $ 1,06 Узнайте больше о цене KNOX Dollar (KNOX)

Токеномика KNOX Dollar (KNOX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KNOX Dollar (KNOX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KNOX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KNOX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KNOX, изучите текущую цену KNOX!

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