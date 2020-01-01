Токеномика Knight War Spirits (KWS) Откройте для себя ключевую информацию о Knight War Spirits (KWS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Knight War Spirits (KWS) Knight War The Holy Trio is an upcoming Play-to-earn game in the style of the Idle Defense Genre, built on Binance Smart Chain and later on Polygon Layer-2 Solution to utilize both platforms' low fees, large user base and fast transaction Speed. The game aims to be fun with simple mechanics, unlike other blockchain games with extended features. We target the most average gamers and all crypto enthusiasts. We specialise in the game genre that entertains and helps people relax rather than other genres, requiring more brain power from gamers to solve puzzles. We believe that in this busy and pressured world, people should be rewarded for taking some time off and relaxing. Официальный сайт: https://knightwar.io/ Whitepaper: https://docs.knightwar.io/ Купить KWS сейчас!

Токеномика и анализ цен Knight War Spirits (KWS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Knight War Spirits (KWS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,24K $ 10,24K $ 10,24K Исторический максимум: $ 0,228171 $ 0,228171 $ 0,228171 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Knight War Spirits (KWS)

Токеномика Knight War Spirits (KWS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Knight War Spirits (KWS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KWS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KWS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KWS, изучите текущую цену KWS!

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