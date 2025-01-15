Цена Knight War Spirits (KWS)
Текущая цена Knight War Spirits (KWS) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена KWS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Knight War Spirits:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 2.53 USD
- Изменение цены Knight War Spirits в течение дня составляет -5.88%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Knight War Spirits на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Knight War Spirits на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Knight War Spirits на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Knight War Spirits на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-5.88%
|30 дней
|$ 0
|-32.75%
|60 дней
|$ 0
|-27.96%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Knight War Spirits: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.00%
-5.88%
-9.21%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Knight War The Holy Trio is an upcoming Play-to-earn game in the style of the Idle Defense Genre, built on Binance Smart Chain and later on Polygon Layer-2 Solution to utilize both platforms' low fees, large user base and fast transaction Speed. The game aims to be fun with simple mechanics, unlike other blockchain games with extended features. We target the most average gamers and all crypto enthusiasts. We specialise in the game genre that entertains and helps people relax rather than other genres, requiring more brain power from gamers to solve puzzles. We believe that in this busy and pressured world, people should be rewarded for taking some time off and relaxing.
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